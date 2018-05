Viele haben Vorurteile gegenüber Schwulen und Lesben. Immer wieder kommt es vor, dass Schwule und Lesben ausgegrenzt werden. In einigen Ländern wird Homosexualität sogar bestraft. Schwule und Lesben können dort ins Gefängnis kommen. In manchen Ländern droht ihnen sogar die Todesstrafe. Diese Feindseligkeit gegenüber homosexuellen Menschen nennt man Homophobie. Gegen diese Ungerechtigkeit protestieren Menschen auf der ganzen Welt jedes Jahr am 17. Mai.