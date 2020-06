Auch legale Drogen, also Drogen, die frei verkauft werden dürfen, können dem Körper schaden. Dazu gehören Zigaretten. In Deutschland hat gut ein Fünftel aller Jugendlichen unter 18 Jahren schon mal eine Zigarette geraucht. Doch immer weniger junge Leute rauchen regelmäßig. Dass das Rauchen weniger beliebt ist, hat zum Beispiel damit zu tun, dass viel über die Gefahren aufgeklärt wurde. Denn Zigarettenrauch enthält viele giftige Stoffe und kann deshalb sehr krank machen. Die Lunge kann beispielsweise stark beschädigt werden. In Deutschland sterben jährlich sogar etwa 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und: Zigarettenrauch ist auch gefährlich, für Menschen, die in der Nähe von Rauchern sind. Sie atmen ebenfalls den giftigen Rauch ein, das nennt man Passivrauchen. Um solche Menschen zu schützen, ist Rauchen inzwischen an vielen öffentlichen Orten verboten.