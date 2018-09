Am 23. August 1791 brach in Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, ein Sklavenaufstand aus. Danach wurde der Sklavenhandel in vielen Ländern offiziell abgeschafft. Heute wird Sklaverei vor allem durch Menschenhändler möglich. Sie verdienen viel Geld damit, heimlich Kinder und Erwachsene zu verkaufen. Die müssen dann oft unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten und werden manchmal auch misshandelt.