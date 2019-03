Internetzensur während der Olympischen Spiele in China 2008

Quelle: dpa

Zensur bedeutet kurz gesagt Kontrolle von Informationen. Dagegen protestiert die Organisation Reporter ohne Grenzen und fordert stattdessen Presse- und Informationsfreiheit im Internet.



Auf der ganzen Welt nutzen Menschen das Internet, um Informationen auszutauschen, sich zu vernetzen und über die Ländergrenzen hinweg zu berichten. Sie veröffentlichen Texte auf Nachrichtenseiten, posten Videos auf Blogs oder diskutieren Themen in Foren. Im Internet sollten Menschen frei berichten und frei ihre Meinung äußern dürfen. Denn: Es gilt Pressefreiheit und Informationsfreiheit. Es gibt aber auch Länder, in denen die Regierung zensiert, also kontrolliert, was die Menschen im Internet zu sehen bekommen und was nicht.



Länder, von denen man weiß, dass dort das Internet immer wieder zensiert - also kontrolliert wird - sind zum Beispiel Russland, Saudi-Arabien, China, Indien oder Pakistan.