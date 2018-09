Mit Schaufeln und teilweise sogar mit bloßen Händen suchen Rettungskräfte und auch Familienmitglieder in dem philippinischen Ort Itogon nach Vermissten. Denn am Wochenende war der Taifun "Mangkhut" über den Norden des Landes gerast. Dabei gab es auch heftige Regenfälle. Sie haben die Erde aufgeweicht, und die fing an vielen Stellen an zu rutschen. In Itogon wurde dabei eine Notunterkunft von Goldminenarbeitern und ihren Familien von einer Schlammlawine verschüttet - man vermutet, dass noch etwa 40 Menschen dort unter der Erde sein könnten.