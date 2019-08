Die größte Gefahr geht zurzeit von den sintflutartigen Regenfällen aus. Die Wassermassen sorgen für Überschwemmungen, Erdrutsche und Schlammlawinen. Mindestens 18 Menschen sind wohl bereits gestorben.



Mehr als eine Million Menschen hatten vor dem Sturm ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Viele harren nun in Notunterkünften aus. Aus Sicherheitsgründen fahren in der betroffenen Region zurzeit keine Bahnen und es heben keine Flugzeuge ab. Auch der Fährverkehr wurde unterbrochen.