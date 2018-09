Mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern in der Stunde traf der Taifun "Jebi" am Dienstag in Japan auf Land. 160 Kilometer in der Stunde - wenn man schnell auf der Autobahn unterwegs ist, erreicht man etwa diese Geschwindigkeit. Ein Sturm mit solchen Windgeschwindigkeiten entwickelt eine gewaltige Wucht. So auch in Japan: Riesige Wellen überschwemmten manche Küstenregionen, Kräne, Autos und Bäume stürzten um, ein großer Öltanker riss sich los und krachte gegen eine Brücke.