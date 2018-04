In Deutschland haben Politiker einen Vorschlag gemacht: Die Fahrten mit Bussen und Bahnen könnten doch in den Städten komplett kostenlos sein. Die Politiker hoffen, dass dann weniger mit dem Auto gefahren wird. Und weniger Autos bedeutet: Weniger Staus und bessere Luft in den Städten. Nun gibt es eine große Diskussion darüber: Einige meinen, das sei viel zu teuer. Andere finden diese Idee gut und wieder andere wollen, dass zumindest Kinder und Jugendliche in Zukunft umsonst fahren können.