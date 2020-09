Bereits in der Nacht auf Samstag war das Schiff von der Küste weg ins offene Meer gezogen worden. So sollte verhindert werden, dass das Öl direkt an der Küste ausläuft. Die Feuerwehr muss jedoch weiter löschen, damit das Feuer nicht wieder anfängt zu brennen. Es könnte außerdem noch passieren, dass das Schiff auseinanderbricht und Öl ins Meer läuft. Das wäre eine Katastrophe: Es würde die Natur dort zerstören und viele Meeresbewohner töten. Deshalb wird nun nach einer Möglichkeit gesucht, das Öl auf andere Schiffe zu pumpen und so zu verhindern, dass es ins Meer fließt. Anschließend soll das Schiff dann in einen Hafen geschleppt werden.