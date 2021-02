Wenn Kinder oder Jugendliche denken, dass sie gerne noch mehr Geld zur Verfügung hätten, dann können sie ab 13 Jahren einen Nebenjob annehmen. Zeitungen austragen zum Beispiel, oder Babysitten.

Wichtig ist, dass die Eltern zustimmen und die Schule nicht vernachlässigt wird. Mehr als zwei Stunden am Tag sind nicht erlaubt.

Ab 15 Jahren ist es für Jugendliche sogar möglich, in den Sommerferien bis zu vier Wochen zu arbeiten. Allerdings nicht mehr als 40 Stunden in der Woche und nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten.