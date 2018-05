Eigenes Geld zu haben, ist wichtig. Quelle: dpa

Jedes Mal, wenn ihr von euren Eltern Taschengeld bekommt, schreibt ihr das auf. Auch wenn ihr mal etwas zusätzlich zugesteckt bekommt, schreibt ihr das in euren Planer. Das sind eure Einnahmen. Und jedes Mal, wenn ihr euch etwas kauft, dann schreibt ihr in euren Planer, was ihr gekauft habt und wie viel Geld ihr ausgegeben habt. Das sind eure Ausgaben. So habt ihr immer einen genauen Überblick, wie viel Geld ihr ausgegeben habt und wie viel noch übrig ist.