Am Brandenburger Tor fand dann eine Kundgebung statt, auf der auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auftrat. Er möchte es anderen Unternehmen leichter machen, Fahrgäste zu transportieren. Die Taxifahrer haben Angst, bald nicht mehr gebraucht zu werden. Im verlinkten Video erfahrt ihr, was für und was gegen das geplante Gesetz spricht.



In ungefähr 30 Städten in Deutschland haben Taxifahrer und -fahrerinnen gegen die Pläne des Verkehrsministers demonstriert.