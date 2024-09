Okay, aber was, wenn manche Jugendliche gar nicht ihr richtiges Alter angegeben haben? Kann eine 13-Jährige nicht einfach so tun, als wäre sie schon 17?

Tja, auch dafür gibt’s einen Plan: Instagram will mit Künstlicher Intelligenz besser erkennen, wenn sich Jugendliche als Erwachsene ausgeben. Bestimmte Softwares sollen beispielsweise Profile und Nachrichten analysieren. Doch daran gibt es Kritik - ob das also klappt, steht noch nicht fest.