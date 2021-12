Ein weiteres Problem an Telegram ist zurzeit, dass sich viele Corona-Leugner in den großen Telegram-Gruppen zu Demonstrationen verabreden können, die eigentlich verboten sind. Demonstrationen müssen in Deutschland mit der Anzahl an Menschen, die dazu erwartet angemeldet werden. Gerade in Zeiten von Corona ist es gefährlich, wenn sich sehr viele Menschen an einem Platz versammeln. Dabei könnten sich viele Menschen anstecken. Deshalb werden in der Pandemie auch manchmal Demonstrationen verboten:

Was ist das Problem bei den Demos gegen die Coronaregeln?