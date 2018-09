Die 36-jährige US-Amerikanerin ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt. Sie hat mehrfach die berühmtesten und wichtigsten Tennisturniere der Welt gewonnen und vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen geholt. Bei dem Finalspiel des bekannten Tennisturniers US Open in New York wollte Serena Williams am Samstag gegen die Japanerin Naomi Osaka den nächsten Titel gewinnen. Doch am Ende ging es nicht mehr um das sportliche Können der beiden Spielerinnen, sondern um einen Streit mit dem Schiedsrichter.