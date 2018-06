Terroristen lassen nur ihre eigene, extreme Meinung gelten und versuchen, ihre Ziele mit brutaler Gewalt durchzusetzen. Sie planen und verüben Anschläge auf Menschen und versuchen so, zum Beispiel die Regierung eines Landes zu zwingen, das zu tun, was die Terroristen wollen.



Oder die Terroristen planen und begehen Anschläge in einem Land, weil die Regierung dieses Landes etwas tut, das die Terroristen hassen. Die Terroristen wollen sogar, dass andere Menschen durch ihre Anschläge sterben. Dabei töten sich die Terroristen oft auch selbst.