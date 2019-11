Elon Musk hat angekündigt, dass er eine Tesla-Fabrik in Brandenburg bauen will. Was ist so besonders daran? Tesla ist eine US-amerikanische Firma, die nur Elektroautos baut. Bisher gibt es nur in den USA und in China Tesla-Fabriken. Außerdem ist Deutschland nicht unbedingt bekannt dafür, dass hier viele Elektroautos hergestellt werden. Dass Elon Musk seine Elektroauto-Firma jetzt also nach Deutschland bringen will, war für viele eine Überraschung. Die neue Fabrik soll Ende 2021 fertig sein.