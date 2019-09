ZDFtivi | Externer Link - Alle Ergebnisse der Tests als pdf

Das Ergebnis: Die Tester können keines der geprüften Handyspiele für Kinder empfehlen. Viele der Apps bieten keinen ausreichenden Schutz für Kinder. Zum Beispiel wurde in manchen Apps auf Inhalte hingewiesen, die mit Sex zu tun haben. In einer anderen App wurde immer wieder Werbung für ein Spiel eingeblendet, in dem Menschen erschossen werden und es gab Apps, in denen Mitspieler rechtsextreme Namen hatten.



