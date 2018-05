War dieser Ball beim WM-Finale 1966 wirklich im Tor? Darüber wird bis heute gestritten. Quelle: ap

Dabei waren viele Spiele in Wembley bisher besonders spannend gewesen. Das Tor, das für besonders viel Diskussionen sorgte, fiel bei der Fußballweltmeisterschaft 1966: Am 30. Juli fand das Finale zwischen Gastgeber England und Deutschland im Wembley-Stadion in London statt. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Deutschen mit 2:2 der Ausgleich und das Spiel ging in die Verlängerung. In der 100. Minute schoss der englische Spieler Geoff Hurst auf das deutsche Tor - der Ball prallte an die Latte, sprang auf die Torlinie und aus dem Tor. Es herrschte große Verwirrung, ob der Ball wirklich über der Torlinie war und das Tor gezählt werden konnte. Der Schiedsrichter beriet sich mit dem Linienrichter und gab das Tor. Die englischen Zuschauer jubelten, einige rannten sogar aufs Spielfeld. In dem Trubel schoss Hurst sogar noch ein weiteres Tor. So gewann England mit 4:2 das WM-Finale und wurde zum ersten und bisher einzigen Mal Fußball-Weltmeister. Doch ob der Ball damals im Wembley-Stadion wirklich im Tor war, darüber wird in der Fußballwelt bis heute gestritten.