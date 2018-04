Testspiel Deutschland gegen Spanien

Andrés Iniesta und Thomas Müller kämpfen um den Ball. Quelle: dpa

Eine gute Möglichkeit für Bundestrainer Joachim Löw, um nochmal Spieler zu testen. Denn er muss sich genau überlegen, welche 23 Spieler er mit zur Weltmeisterschaft nach Russland nehmen will. Genau dort will Löw mit seinem Team den WM-Titel verteidigen.



Zum Spiel: Spanien, mit den bekannten roten Trikots, legte gleich stark los und ging sehr früh in Führung. Nach einem zentimetergenauen Zuckerpass von Andrés Iniesta auf seinen Mannschaftskollegen Rodrigo, lupfte der Spanier den Ball über den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen. Spanien lag nach sechs Minuten bereits mit 1:0 vorn. Deutschland verschlief also die Anfangsphase und brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu kommen.