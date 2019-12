Menschen fotografieren das berühmte Bananen-Kunstwerk.

Aber keine Sorge: Das Kunstwerk wurde dadurch nicht zerstört. Denn so eine Banane hält sich nicht ewig und hätte ohnehin irgendwann ersetzt werden müssen. Es geht bei dem Kunstwerk also eigentlich gar nicht um die Frucht selbst, denn diese ist ersetzbar. Vielmehr geht es um die Idee, eine Banane so als Kunstwerk auszustellen. Übrigens: Schon kurze Zeit später hing wieder eine Neue an der Wand.