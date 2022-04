In vielen Ländern macht es die Menschen wütend, dass die Preise für Lebensmittel so gestiegen sind. Auf diesem Foto gehen Menschen in der peruanischen Hauptstadt Lima in Südamerika auf die Straße. Sie schlagen mit Kochlöffeln auf ihre leeren Töpfe. So fordern sie mehr Unterstützung von ihrer Regierung, damit sie sich in Zukunft auch wieder bestimmte Lebensmittel leisten können.



Nicht nur in Peru gibt es solche Proteste, auch in Ländern wie Sudan, Irak oder Türkei gehen derzeit viele Menschen auf die Straße.

Bildquelle: reuters/daniel becerril