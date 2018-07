Greenpeace ist zufrieden, dass mittlerweile so viele Firmen immer weniger giftige Stoffe bei der Produktion ihrer Kleidung verwenden. Das teilte die Umweltorganisation am Donnerstag mit. Doch es gibt noch viel zu tun. Denn diese Firmen stellen nur ungefähr ein Drittel aller Klamotten her, die in Deutschland verkauft werden. Außerdem fordert Greenpeace die Politiker der Europäischen Union auf, klare Regeln für die Produktion von Kleidung zu machen und beispielsweise die allergiftigsten Chemikalien für die Herstellung von Kleidung komplett zu verbieten.