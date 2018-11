Thailand liegt in Südostasien

Quelle: ZDF

Thailand ist ein Land in Südostasien und hat mehr als 67 Millionen Einwohner. Die Nachbarländer von Thailand sind Myanmar, Malaysia, Laos und Kambodscha. Die meisten Thailänder leben in einer großen, dicht besiedelten Ebene, durch die der Fluss Menam fließt. Auch die Hauptstadt Bangkok liegt dort. Thailändisch ist die offizielle Sprache des Landes. Sie hat auch eine eigene Schrift. Die wichtigste Religion in Thailand ist der Buddhismus. Die meisten Menschen in Thailand gehören dieser Religion an, sind also Buddhisten.