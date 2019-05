Übrigens: Thailands König lebt einige Zeit im Jahr am Starnberger See in Deutschland. Sein 14-jähriger Sohn geht dort sogar zur Schule. Und wer versuchen will, seinen Namen auszusprechen - das geht ungefähr so: Ma-ha Wa-dschira-long-koan. Der Königsname von Vajiralongkorn ist da schon ein bisschen einfacher: Er lautet Rama der Zehnte.