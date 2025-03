logo!: In Thüringen fehlen Noten

"Note nicht erteilt" oder einfach nur ein Strich. Bei vielen Schülerinnen und Schülern in Thüringen stand das in einigen Fächern im Halbjahreszeugnis - betroffen ist jeder Vierte. Der Grund: Wegen Lehrermangels fällt dort viel Unterricht aus - teilweise so viel, dass Fächer in bestimmten Klassenstufen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt unterrichtet werden. Das gilt vor allem für Musik, Ethik, Kunst und Naturwissenschaften, wie Physik und Chemie.

Viele Fächer werden nicht unterrichtet, weil es nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt. Quelle: dpa

Besonders für Abschlussklassen ein Problem

Vor allem für Schülerinnen und Schüler, die ihren Abschluss machen, sind solche Lücken im Zeugnis ein großes Problem. Sie befürchten, dass sie Nachteile haben, wenn sie sich auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz bewerben. Bewirbt man sich etwa bei einem Maurer will der natürlich wissen, ob man gut oder schlecht in Physik ist. Fehlt dann im Zeugnis die Note, sieht das erst mal nicht so gut aus.

Was tun?