logo!: Rohstoffe vom Meeresboden

Tief am Meeresgrund auf der ganzen Welt liegen ziemlich viele wertvolle Schätze. Nein, keine Piratenschätze, aber wertvolle Rohstoffe - zum Beispiel Metalle wie Nickel oder Kobalt . Die werden genutzt, um Batterien für Elektroautos herzustellen. Ein kanadisches Unternehmen plant, schon bald mit dem Abbau in der Tiefsee des Pazifischen Ozean zu beginnen.

Keine klaren Regeln

Noch gibt es keine klaren Regeln für den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee. Unter anderem darüber wird nun in Jamaika in den nächsten beiden Wochen diskutiert. Es sollen Regeln aufgestellt werden, die weltweit gelten. In vielen Punkten sind sich die Länder jedoch noch uneinig. Ed gibt also noch ziemlich viel zu besprechen. Vor allem Umweltschützerinnen und Umweltschützer befürchten, dass der Abbau von Rohstoffen im Meer die Natur dort stark schädigen könnte. Sie fordern deshalb, dass der Abbau ganz gestoppt wird, bis mehr über die Folgen bekannt ist.