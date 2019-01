In Deutschland gibt es seit 1933 ein Tierschutzgesetz. Bis heute ist dieses Gesetz mehrmals erweitert und verbessert worden. Seit Mai 2002 ist Deutschland in Europa an der Spitze, was den Tierschutz angeht. Denn der Tierschutz wurde 2002 in das Grundgesetz aufgenommen. Das Grundgesetz ist das wichtigste Gesetzbuch in Deutschland.