In Tierversuchen bekommen zum Beispiel Mäuse bestimmte Stoffe gespritzt oder ins Futter gemischt. So wollen Forscher herausfinden, ob diese Stoffe gefährlich sind, also zum Beispiel Schmerzen, Erbrechen oder etwas Schlimmeres verursachen. In anderen Versuchen werden trächtige Tiere solchen Stoffen ausgesetzt. Damit will man überprüfen, ob sich diese Stoffe auch auf die ungeborenen Tierbabys auswirken und sie dann vielleicht krank auf die Welt kommen. Wenn die Tiere dann auf eine bestimmte Weise auf die Stoffe reagieren, dann ist das ein Hinweis darauf, dass auch Menschen ähnlich reagieren würden und dass diese Stoffe vielleicht gefährlich für Menschen sein könnten.