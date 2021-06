Immer wieder sind bei TikTok auch Erwachsene unterwegs, die dort versuchen, mit Kindern in Kontakt zu kommen, weil sie sexuelles Interesse an ihnen haben. Wenn so jemand Kontakt zu euch aufgenommen hat, solltet ihr sein Profil unbedingt sperren und bei TikTok melden. Solche Erwachsene geben sich in ihrem Profil oft als Jugendliche aus, versuchen Kontakt aufzunehmen und schlagen irgendwann vielleicht sogar ein Treffen vor, das sehr gefährlich für euch werden könnte. Deshalb ist es wichtig, dass ihr bei Menschen, die ihr nicht persönlich kennt, sehr vorsichtig seid.