Fette Strafe für TikTok

Witzige Videos angucken und das unendlich lange: Auf TikTok kann man ja echt total hängen bleiben. Währenddessen passiert etwas, das wir gar nicht mitbekommen: Apps wie TikTok sammeln unsere Daten: Name, Alter, was wir uns gerne angucken... All das können Apps wie TikTok sammeln.

Um eure Daten zu schützen, gibt es in Europa Regeln. Quelle: Colourbox

TikTok hat sich nicht an die Regeln gehalten

Jetzt kam raus: TikTok soll die Daten von Nutzerinnen und Nutzern in Europa nach China weitergegeben haben. Die App, die einem chinesischen Unternehmen gehört, soll sich damit nicht an die Gesetze gehalten haben, die es in Europa zum Schutz eurer Daten gibt.

Die irische Datenschutzkommission im Auftrag der EU, also eine Expertengruppe für Datenschutz, hat deswegen entschieden: TikTok muss zur Strafe 530 Millionen Euro bezahlen. Außerdem hat das Unternehmen hinter TikTok jetzt ein halbes Jahr Zeit, die App so umzustellen, dass sie zu den Regeln in Europa passt. TikTok ist mit der Entscheidung nicht einverstanden und möchte dagegen vorgehen.

Dieser Text wurde von Lara geschrieben.

So könnt ihr eure Daten im Netz schützen:

