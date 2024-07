Und ihr jetzt so: logo! ohne Tim?! Geht doch gar nicht!!! Das ist doch wie Hockeyspielen ohne Schläger, Handy ohne Internet oder Gassigehen ohne Hund. Okay, okay, okay, keine Panik. Lasst uns lieber auf die schönen und witzigen Momente mit ihm zurückschauen - davon gibt's so einige. Immerhin hat Tim in 13 Jahren - Achtung, festhalten - 1.216 Sendungen moderiert.