Russland ist ein riesiges Land. Es hat eine gemeinsame Grenze mit Finnland, grenzt also direkt an die Europäische Union, hat aber auch eine gemeinsame Grenze mit China. Außerdem ist das Land immer wieder in den Nachrichten, es ist also auch politisch sehr wichtig. Und: Dieses Jahr im Sommer findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt.