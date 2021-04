Tims Reise nach Tschernobyl

Am 26. April 1986 kam es im Atomkraftwerk Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Prypjat zu einem schweren Unfall. Ein Reaktor explodierte und setzte große Mengen an radioaktiver Strahlung frei. Zehntausende sind bis heute wohl an den Folgen der Strahlung gestorben. Die Region rund um das Kraftwerk ist unbewohnbar. Wie sieht es dort, in der Sperrzone um den Reaktor, heute aus?