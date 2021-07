Jeder von euch kennt das: Wenn einem etwas Angst macht oder man gestresst ist, dann hat man oft das Gefühl, dass einem alles zu viel wird. Der Kopf dreht sich, das Herz rast und vielleicht wird einem auch schlecht. Hier passt die Spiderman-Übung perfekt: So wie Spiderman, der ganz besonders gute Sinne hat, könnt ihr in genau solchen Stress-Momenten eure Sinne schärfen. Das heißt, ihr achtet ganz bewusst mal darauf, was ihr in dem Moment hört, seht und fühlt:



Zuerst ist der Gehörsinn dran: Konzentriert euch, seid ganz leise und versucht fünf Dinge aufzuzählen, die ihr in dem Moment hört. Wenn ihr das geschafft habt, merkt ihr vielleicht schon, dass ihr etwas ruhiger seid.

Falls nicht, könnt ihr die Übung mit den anderen Sinnen weiterführen.



Fünf Dinge, die ihr in der Umgebung seht

Fünf Dinge, die ihr riecht

Fünf Dinge, die ihr in der Umgebung fühlen könnt, wie fühlen sie sich an?

Die Spiderman-Übung hilft dabei, euch voll und ganz auf den Moment zu konzentrieren und das Karussel im Kopf anzuhalten.