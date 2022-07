Das ist vielleicht erstmal ein Schock – aber für viele auch eine Chance. Du könntest gemeinsam mit deinen Eltern überlegen, ob du in deiner Schule bleiben willst. Dann hast du deine Freundinnen und Freunde weiter in deiner Nähe, gehst aber in eine jüngere Klasse. Oder du wechselst die Schule und startest ganz neu. Es kann auf jeden Fall helfen, wenn du positiv darauf schaust. Also weniger „Ich habe versagt“, sondern lieber denken: „Okay, ich bekomme eine neue Chance! Ich kann bessere Noten schreiben und muss mir im nächsten Schuljahr nicht so nen Druck machen!“



Und: eine Klasse zu wiederholen, sagt gar nix darüber aus, was für Talente du hast oder wie deine Zukunft aussieht. Es gibt übrigens auch super viele Stars, die sitzen geblieben sind. :-P