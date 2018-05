Im Internet und in den sozialen Medien gibt es viele Fakes. Quelle: imago

Oft sind Fakes in den sozialen Medien schwer zu erkennen. Wenn euch bei einem Profil oder bei einer Nachricht viele Fehler im Text auffallen oder das Bild gestellt wirkt, dann könnte es sich um ein Fake handeln. Oder auch wenn euch eine Geschichte komisch vorkommt.



Was tun?



Gebt niemals einfach eure Daten weiter und gebt so wenig wie möglich von euch preis. Spendet kein Geld im Netz an jemanden, den ihr gar nicht kennt. Falls ihr Zweifel an einer Nachricht habt, könnt ihr auch mit einer Suchmaschine versuchen, mehr darüber herauszufinden.