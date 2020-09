3. Trinkflaschen: In Deutschland gibt es ganz viel von einer Sache, die jeder Mensch zum Überleben braucht: Man kann sie sich fast überall kostenlos mitnehmen, so viel wie man möchte. Na, wer errät, um was es sich handelt? Richtig, Wasser. In jeder Schule gibt es Wasserhähne - allerdings auch oft Getränkeautomaten. Umweltfreundlich ist deren Inhalt jedoch nicht besonders: Die meisten verkauften Getränke befinden sich in Einwegflaschen, die nicht wieder neu befüllt werden. Die andere Möglichkeit ist die Aludose, die sich zwar theoretisch wiederverwerten lässt, in der Praxis aber doch oft achtlos am Straßenrand landet.