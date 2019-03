ZDFtivi | logo! - 1. Viel Sonne tanken! (1/5)

Im Frühling solltet ihr so viele Sonnenstrahlen einfangen wie ihr könnt. Also ab nach draußen, wenn ihr Zeit habt! Denn Tageslicht bewirkt im Körper, dass ein bestimmter Stoff gebildet wird. Der heißt Serotonin und sorgt dafür, dass man sich besser und glücklicher fühlt. Übrigens: Auch wenn der Himmel von Wolken bedeckt ist und ihr die Sonne nicht seht, bekommt ihr trotzdem Sonnenstrahlen ab. Es ist also immer gut, an die frische Luft zu gehen.