So könnt ihr reagieren: Wenn ihr so einen Spruch mitbekommt, dann sagt, dass ihr das nicht gut findet. Ihr könnt auch deutlich sagen: Das ist antisemitisch! Ihr könnt die Person zum Beispiel fragen, warum sie "Jude" als Schimpfwort benutzt? Vielleicht könnt ihr sie so zum Nachdenken über sein Verhalten bringen. Noch eine Idee: Schlagt euren Lehrkräften doch vor das Thema zu besprechen oder ein Projekt zum Thema "Antisemitismus" zu machen. So können alle besser verstehen, was dahinter steckt. Wichtig ist: Niemand darf aufgrund seiner Herkunft oder Religion ausgegrenzt werden - so steht es auch im Grundgesetz.