Klar, zuerst fühlt es sich total bequem an, auf einem Stuhl rumzulümmeln. Unsere Körper sind aber gar nicht dafür gemacht, viel zu sitzen. Im Gegenteil: Sie lieben Bewegung! Stehen, Gehen, Schwingen, Springen – jede Form der Bewegung tut uns gut. Sie macht uns glücklich. Das könnt ihr an einem einfachen Beispiel feststellen: Was macht ihr, wenn ihr euch freut? Streckt ihr eure Arme aus, hüpft ihr, oder umarmt ihr jemanden? In jedem Fall bewegt ihr euch – und zwar ganz natürlich. Bewegung und Gefühle hängen also eng zusammen. Das funktioniert auch umgekehrt: Wenn wir traurig oder schlecht gelaunt sind, kann Bewegung (besonders an der frischen Luft) uns helfen, dass wir uns wieder gut fühlen. Und wenn ihr noch nicht aufgestanden seid, dann tut es spätestens jetzt!