Wenn jemand das Coronavirus in sich trägt, kann es über diese Aerosole in die Luft gelangen und dann von anderen Menschen aufgenommen werden. Die können sich so mit dem Virus anstecken.

Gerade in geschlossenen Räumen kann das ein Problem werden. Die Aerosole können dort nicht vom Wind weggepustet werden und bleiben lange Zeit in der Luft. Wir erklären's euch im Video rechts.