Die Sportart Tischtennis

Spielt ihr gerne Tischtennis? Tischtennisplatten stehen in vielen Parks und auf anderen öffentlichen Plätzen. Manche haben auch selbst eine Platte im Garten stehen. Gespielt wird mit zwei kleinen Schlägern und einem sehr leichten Ball aus Plastik. Auf der Tischtennisplatte befindet sich außerdem ein Netz (in Parks ist es meistens aus Metall).



In Deutschland zählt Tischtennis zu einer der beliebtesten Sportarten. In China ist Tischtennis sogar der Volkssport Nummer 1 - die Sportart ist dort also ähnlich beliebt wie bei uns Fußball.