Aus zwei Gegnern wird ein Team

Die Frauen-Mannschaften aus Süd- und Nordkorea haben bei der Tischtennis-WM in Schweden für eine kleine Sensation gesorgt. Die Sportlerinnen der beiden Nachbarländer sollten nämlich eigentlich im Viertelfinale gegeneinander antreten. Zunächst sah es auch so aus, als würde die Mannschaften gegeneinander spielen. Beide Mannschaften liefen am Donnerstag ganz normal in die Halle ein. Doch dann umarmten sich die Spielerinnen und der Hallensprecher verkündete, dass beide Mannschaften nun ein gemeinsames Team Korea bilden. Am Freitag haben die Sportlerinnen dann gemeinsam gegen Japan im Halbfinale gespielt - und verloren. Zwar ist das neue gemeinsame Team bei der WM ausgeschieden, immerhin haben sie aber Bronze gewonnen - und die Herzen der Zuschauer.