Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört: Die britische Nationalhymne heißt "God save the Queen", also Gott schütze die Königin. Auch eine Liedzeile in der Hymne heißt so. Nachdem der Thronfolger der Queen aber ein Mann ist, muss sich dieser Satz jetzt ändern. In Zukunft muss es also "God save the King" heißen, Gott schütze den König.

Aber ihr wisst ja, wie das ist: Manchmal singt man Sätze, die man schon in- und auswendig kennt, automatisch ohne nachzudenken. Ob sich da wohl der ein oder andere am Anfang aus Versehen versingt?

Bildquelle: imago