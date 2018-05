Der UN-Menschenrechtsrat hat sich zum Ziel gesetzt, die Todesstrafe weltweit abzuschaffen. Der Grund: Die Todesstrafe ist nicht mit den Menschenrechten vereinbar. Trotzdem: In 55 Ländern wird die Todesstrafe noch angewendet. Besonders häufig wird sie in China, im Iran, in Nordkorea, in Saudi-Arabien und den USA verhängt. Doch 140 Länder haben die Todesstrafe bereits abgeschafft.

Viele Menschen auf der ganzen Welt sind gegen die Todesstrafe. Sie sagen, dass auch Richter Fehler machen können. Wenn ein Richter jemanden zum Tode verurteilt und sich dann später herausstellt, dass er unschuldig war, ist der Fehler nicht mehr gutzumachen.