Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Togos ist unter 16 Jahre alt. Sechs Jahre müssen Kinder in Togo in die Schule gehen. Für die Zeit in der Grundschule müssen sie kein Geld bezahlen, aber in Togo fehlt es oft an Lehrern und besonders in ländlichen Gegenden ist der Unterricht nicht besonders gut.