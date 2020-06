Statt Klopapier nehmen viele Menschen gerade Taschentücher, Küchenpapier, feuchtes Toilettenpapier oder sogar Zeitungen. Das ist aber nicht gut. Laut Experten darf solches Papier nicht in der Toilette runtergespült werden! Denn anders als normales Klopapier sind Taschentücher und Co. viel reißfester - sie lösen sich fast gar nicht in Wasser auf. Dadurch können die Pumpen im Klärwerk verstopfen und dann kaputt gehen. Deshalb dürfen solche Papiere nur in einen Abfalleimer geschmissen und nicht runtergespült werden.