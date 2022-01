Von Deutschland aus liegt Tonga so ziemlich auf der anderen Seite der Weltkugel. Deshalb ist hier auch die Zeitverschiebung besonders groß: Und zwar geht in Tonga die Sonne 13 Stunden früher auf. Wenn in Deutschland also 11 Uhr ist, ist in Tonga schon Mitternacht. Mit dem Flugzeug würde man von Deutschland aus über 30 Stunden brauchen.