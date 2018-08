Es gab in der Nacht noch eine weitere Besonderheit am Himmel: einen besonders gut sichtbaren Mars. Der rote Planet war so nah an der Erde wie selten, deswegen sah man ihn gut. Außerdem kam der Mars der Sonne sehr nahe und strahlte deshalb heller als sonst.



Auch das Wetter spielte in Deutschland mit. In den meisten Regionen war der Himmel nämlich in der Nacht klar.